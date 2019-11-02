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02.11.2019 - 07:50 | | Gökhan Kam

Pastırma sıcakları geliyor

Yaz bitti kış geliyor derken, önümüzdeki günlerde bu kez de pastırma sıcakları yaşanacak.

Pastırma sıcakları geliyor

Bu yıl alışılmışın dışında bir sonbahar yaşandığını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen şu bilgileri verdi:

“Sonbahar artık 1 aya indi. Eylül ve ekim geceleri sıcak geçti. Bu da küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu etkilerden bir tanesi. Önümüzdeki hafta Türkiye genelinde lodos başlıyor. Lodos pastırma sıcaklıklılarını getirecek. Ama güneş battıktan sora bu sıcaklıklar düşer. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bu havalar insan sağlığı açısından son derece tehlikeli. Hastalığa davetiye çıkaran havalar.”

10 derece artacak’

Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdür’ü Ahmet Uçar da şunları söyledi:

“Yağışlı hava yurdumuzun, Doğu bölgelerinde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olduktan sonra yurdumuzu terk edecek. Pazar günü sıcaklıklar ülke genelinde 10 derece artacak. ‘Pastırma yazı’ dediğimiz olay genelde bir soğuk hava dalgasının arkasından yaşana en az 5 gün duruma göre 10 gün süren mevsim normallerine göre daha sıcak günleri gösterir.”

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