Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı nedir, hangi ay başlar?

Havalar soğumaya başladığı anda pastırma sıcaklıkları imdada yetişiyor. Son günlerde düşen sıcaklıklar nedeniyle pastırma yazı olarak da bilinen pastırma sıcakları bir hayli araştırılmaya başladı. İşte pastırma sıcakları tarihi...

PASTIRMA SICAKLARI BU YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pastırma sıcakları bazı yıllar birden fazla yaşanabileceği gibi, hiç görülmediği zamanlarda olur. Pastırma sıcaklıkları genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortalarına kadar devam eder. Bu dönemde gündüz saatleri güneşli ve ılık geçer. Geceleri serindir. Don olayları görülebilir.

PASTIRMA SICAKLARI ADINI NEREDEN ALIYOR?

Bu sıcaklık dalgası ülkemizde adını gerçekten de pastırmadan almış. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının birbirine yakın olması sebebiyle, pastırmanın en iyi bu dönemde kurutulduğu iddia ediliyor. Bu yüzden de bu döneme pastırma yazı adı veriliyor

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) olarak anılıyor.