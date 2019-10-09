MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemPastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı ne zaman başlıyor?
09.10.2019 - 11:10 |

Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı ne zaman başlıyor?

Son birkaç gün Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken bugün Doğu Karadeniz hariç güneşli bir hava söz konusu... Kasım ayı yaklaşırken pastırma yazı gündemde... Peki, Pastırma sıcakları ne zaman?

Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı ne zaman başlıyor?

 

Havalar soğumaya başladığı anda pastırma sıcaklıkları imdada yetişiyor. Son günlerde düşen sıcaklıklar nedeniyle pastırma yazı olarak da bilinen pastırma sıcakları bir hayli aratılmaya başladı. İşte pastırma sıcakları tarihi...

PASTIRMA SICAKLARI BU YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pastırma sıcakları bazı yıllar birden fazla yaşanabileceği gibi, hiç görülmediği zamanlarda olur. Pastırma sıcaklıkları genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortalarına kadar devam eder. Bu dönemde gündüz saatleri güneşli ve ılık geçer. Geceleri serindir. Don olayları görülebilir.

PASTIRMA SICAKLARI ADINI NEREDEN ALIYOR?

Bu sıcaklık dalgası ülkemizde adını gerçekten de pastırmadan almış. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının birbirine yakın olması sebebiyle, pastırmanın en iyi bu dönemde kurutulduğu iddia ediliyor. Bu yüzden de bu döneme pastırma yazı adı veriliyor

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) olarak anılıyor.

    Komandolar Suriye'ye böyle girdiTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bekçilik sözlü sınav sınav sonuçları açıklandı mı? Mülakat sonuçları için heyecan dorukta...

    Bekçilik sözlü sınav sınav sonuçları açıklandı mı? Mülakat sonuçları için heyecan dorukta...

    Türk komandoları Suriye'ye böyle girdi

    Türk komandoları Suriye'ye böyle girdi

    Ecem Karaağaç kimdir? Survivor Ecem Karaağaç

    Ecem Karaağaç kimdir? Survivor Ecem Karaağaç

    Kuzey Yıldızı 5. yeni bölüm 2. fragmanı... Yıldız ile Kuzey yakınlaşıyor

    Kuzey Yıldızı 5. yeni bölüm 2. fragmanı... Yıldız ile Kuzey yakınlaşıyor

    Sıradaki Haber