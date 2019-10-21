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21.10.2019 - 10:18 |

Pastırma sıcakları (yazı) ne zaman geliyor?

Ekim ayı sonlarına doğru ilerliyoruz. Bugün hava sıcaklıkları 1 ile 3 derece azalmış durumda... Vatandaşlar pastırma sıcaklarını beklerken "Pastırma yazı ne zaman?" sorusu yoğun bir şekilde yöneltiliyor.

Pastırma sıcakları (yazı) ne zaman geliyor?

 

Hava sıcaklıkları yavaş yavaş düşerken ekim ayının 3'te 2'si de geride kaldı. Pastırma sıcakları için gün sayılırken vatandaşlar tam tarihi merak edip "Pastırma yazı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

PASTIRMA SICAKLARI BU YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pastırma sıcakları bazı yıllar birden fazla yaşanabileceği gibi, hiç görülmediği zamanlarda olur. Pastırma sıcaklıkları genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortalarına kadar devam eder. Bu dönemde gündüz saatleri güneşli ve ılık geçer. Geceleri serindir. Don olayları görülebilir.

PASTIRMA SICAKLARI ADINI NEREDEN ALIYOR?

Bu sıcaklık dalgası ülkemizde adını gerçekten de pastırmadan almış. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının birbirine yakın olması sebebiyle, pastırmanın en iyi bu dönemde kurutulduğu iddia ediliyor. Bu yüzden de bu döneme pastırma yazı adı veriliyor

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) olarak anılıyor.

    Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.
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