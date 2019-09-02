Pastırmalı Levrek nasıl yapılır? Pastırmalı Levrek tarifi ve malzemeleri

PASTIRMALI LEVREK MALZEMELERİ



1 adet levrek

10 dilim pastırma

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet sivri biber

5 adet mantar

2 adet domates

2 adet sarımsak

Taze biberiye

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber



PASTIRMALI LEVREK NASIL YAPILIR?



İki parmak eninde ve boyunda kesilmiş balık filetolarına, tuz, karabiber, limon kabuğu rendesi ve zeytinyağı eklenip, pastırmalara sarılır. Dolapte beklemeye alınır. Bu sırada, kabukları soyulmuş, haşlanmış nohut hafif diri şekilde ezilir. Tavada zeytinyağı kızdırılır. İçine doğranmış sarımsak ve ezilmiş nohut eklenip, birkaç kez çevrilir. İçine toz biber, tuz, karabiber ve üzüm sirkesi ilave edilir. En son isteğe göre sebze veya et suyu eklenip, çektirilir ve ocaktan alınır. Izgara veya tava ısıtılır, az yağda pastırmaya sarılı balıklar pişirilir. Tabağın ortasına, yaptıpımız nohut tapas konur. Üzerine, ızgara ettiğimiz pastırmalı balıklar bırakılıp, ince doğranmış fesleğen yapraklarıyla süslenir.