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07.12.2019 - 07:50 | | MERT İNAN İstanbul

Patrik seçiminde son gün 11 Aralık

Patrik Mesrob Mutafyan’ın vefatının ardından başlayan Türkiye Ermenileri Patriği seçim süreci başladı. Türkiye Ermenileri 85. Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti’nin kararı doğrultusunda ruhani delege seçimi bugün, sivil delege seçimi ise yarın yapılacak. Seçilen delegelerden oluşacak intihap heyeti eliyle Türkiye Ermenileri 85. Patriği ise 11 Aralık günü yapılacak oylamada belirlenecek.

Patrik seçiminde son gün 11 Aralık

Sürecin durdurulmasına yönelik açılan davalardan sonuç çıkmaması durumunda 85. Patriklik seçimlerinde Episkopos Sahak Maşalyan ile Başepiskopos Aram Ateşyan’dan biri 11 Aralık günü patriklik makamına oturacak.

Seçim boykotu

Ateşyan, Milliyet’e yaptığı açıklamada, kimsenin kalbi kırılmadan, huzurlu bir seçimi dönemi dilediğini belirterek, “Maşalyan ile yarışacağım. Seçimleri boykot edecekler olacağını biliyoruz. Kazanırsam icraatlarımı 11 Aralık’tan sonra açıklayacağım” dedi. Maşalyan ise “Ermeni toplumu yeni seçilecek Patriğin etrafında toplanma ve kenetlenme bilincine sahiptir” diye konuştu.

 

 

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