Patrik seçiminde son gün 11 Aralık

Sürecin durdurulmasına yönelik açılan davalardan sonuç çıkmaması durumunda 85. Patriklik seçimlerinde Episkopos Sahak Maşalyan ile Başepiskopos Aram Ateşyan’dan biri 11 Aralık günü patriklik makamına oturacak.

Seçim boykotu

Ateşyan, Milliyet’e yaptığı açıklamada, kimsenin kalbi kırılmadan, huzurlu bir seçimi dönemi dilediğini belirterek, “Maşalyan ile yarışacağım. Seçimleri boykot edecekler olacağını biliyoruz. Kazanırsam icraatlarımı 11 Aralık’tan sonra açıklayacağım” dedi. Maşalyan ise “Ermeni toplumu yeni seçilecek Patriğin etrafında toplanma ve kenetlenme bilincine sahiptir” diye konuştu.