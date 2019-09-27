Payitaht Abdülhamid 90. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? 90. bölüm özeti ve detaylar...

Sır odasından çalınan vesika Abdülhamid’i tahtından indirmek isteyen düşmanlarına ümit vermiştir.

Abdülhamid saraydaki casusu bulmaya, hainleri ortaya çıkarmaya çalışırken Zalman zehirli bir örümcek gibi adamlarıyla Abdülhamid’in etrafını sinsice örmektedir.

Zülüflü İsmail’in taht sevdasıyla Seraskerlikten çıkardığı haritalar Osmanlı’yı büyük bir diplomatik krize sokar. Osmanlı’nın harp planlarını gören sefirler, soluğu Abdülhamid’in karşında alır.

Halil Halid ve adamları Abdülhamid’in emriyle fuara gelecek silahları almaya Selanik’e giderler. Jorris de ordadır. Jorris İmro örgütünün zindandaki liderini kaçırırken Halil Halid’in karşısına çetecileri çıkarır. Halil Halid ve adamları silah deposunda pusuya düşerler.

Seniha’nın gidişi ve Cemile Sultan’ın haremde estirdiği sert rüzgarlar, Bidar ve Cemile’nin arasını iyice açar. Bu arada Bidar’ın sorumluluğu altındaki Darül Hayr-i Ali’de meydana gelen kötü bi hadise, Cemile’nin Bidar’ı iyice köşeye sıkıştırmasına vesile olur.

Bidar bu güç durumun altından kalkmayı başarabilecek midir?

Halil Halid ve adamları kurulan hain pusudan kurtulabilecek mi?

Yabancı sefirler talepleriyle Abdülhamid’i köşeye sıkıştırırken, Abdülhamid bu kriz durumunda ne yapacaktır?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 90. BÖLÜM FRAGMANI - 2