Payitaht Abdülhamid 91. bölümde neler olacak?

TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ile yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 91. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Düşman bu defa Abdülhamid’in en yakını, en güvendiği paşalarından Ahmet Paşa’yı almak üzere harekete geçmiştir. Abdülhamid keskin zekasıyla dostunu düşmana teslim etmemek üzere çözüm ararken Ahmet Paşa ise hünkarı zor durumda bırakacak bir hamle yapacak ve herkesi şaşırtacaktır. Zalman, sahte ailesi ve saraya yerleştirdiği casuslar sayesinde nihai hedefine adım adım ilerlerken Zülüflü İsmail de onun planlarına dahil olmuş ve bu uğurda kardeşine iftira atmaktan çekinmeyecek bir hale gelmiştir.

Halil Halid ve arkadaşları silahları eksiksiz bir şekilde teslim etmeyi başarırlar. Ancak Joris’in silahların ve Halil Halid’in peşini bırakmaya niyeti yoktur. Payitaht bir kere daha ikisinin kanlı çatışmasına sahne olacaktır.

Bidar Sultan, Darülhayri Ali’de olan bitenleri çözmeye çalışırken Cemile Sultan ve Şehzade Nureddin’le çatışmaya devam eder. Her fırsatta Bidar’ı Abdülhamid’in gözünden düşürmek için uğraşan Cemile, şehzadenin kaybolduğunu öğrendiğinde bu durumu da ona karşı kullanmaktan çekinmeyecektir. Gülcemal ve Mehmet evlilik hayalleri kurarken Cemile ise Gülcemal’i payitahttan göndermek için bir plan yapar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 91. BÖLÜM FRAGMANI - 2

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 91. BÖLÜM FRAGMANI