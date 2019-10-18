Payitaht Abdülhamid 92. bölüm izleyenleri ekrana kilitleyecek

TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Payitaht Abdülhamid 92. bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid Ahmet Paşa’nın ihanetine inanmaz, ancak Ahmet Paşa’nın kendi ağzından duyunca inanacaktır buna... Rus sefir de görüşmelerine izin vermez. Abdülhamid meselenin aslını öğrenmek için Ahmet Paşa’yla görüşmek zorundadır, bir yol bulmaya çalışır. Zalman ve Cavid’in engellemelerine rağmen keskin zekasıyla diplomatik bir yol bulur. Ahmet Paşa geldiğinde söyledikleri herkesi çok şaşırtacaktır.



Halil Halid İmro örgütüne silah satılmasını engellemeyi başarır, ama bu aynı zamanda da başına yeni bir dert açar. Silah fuarının Payitaht’a yapılabilmesi için Halil Halid ve adamlarına çok iş düşer. Abdülhamid silah tüccarlarının canlarını onlara emanet eder.



Bidar Sultan Darülhayr-ı Ali’deki misyonerlik faaliyetlerinin ardında kimlerin olduğunu çözmeye çalışmaktadır. Abdülhamid’le konuşurlar ve olayın araştırılması için mektebe hafiye yerleştirmeye karar verirler. Naime de Darülhayr-i Ali’ye gidecek hafiye öğretmenlerden biri olmak ister. Ancak Bidar müsaade etmez. Naime müsaade almamasına rağmen mektebe gider. Bu işin sonucu Naime, Bidar ve Cemile cephesinde büyük bir krize yol açar.



Halil Halid ve adamları silah tüccarlarını korumayı başarabilecek midir? Abdülhamid ve Ahmet Paşa arasındaki kadim anlaşma yoksa bozulacak mıdır? Ahmet Paşa’yı celladına teslim eden düşmanlar, bu sefer kazanacak mıdır?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 92. BÖLÜM FRAGMANI - 2

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 92. BÖLÜM FRAGMANI