Payitaht Abdülhamid 96. bölümde neler olacak?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölüm için heyecan dorukta. Bu akşam yayınlanacak olan 96. bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid bir cihan harbinin yaklaşmakta olduğunu anlar, hamlelerini ona göre planlamaya başlar. Payitaht’ta açılan silah fuarında Osmanlı’nın büyük miktarda silah alacağı duyurulur. Bu durum Osmanlı’yı işgal etme hayali kuran Zalman’ın hiç işine gelmez. Hem Abdülhamid’in tutukladığı Zülüflü’yü kurtarmak, hem de Osmanlı’nın silah alımını engellemek için acımasız bir kumpas kurar. Abdülhamid de karşısındaki düşmanın kim olduğunu öğrenmek için Zülüflü ile birlikte bir tertip yapar. Zülüflü’nün Abdülhamid’e verdiği cevap ise kafaları karıştırır.

Halil Halid Abdülhamid’in istediği gibi abisi Ziya Sami’yle işbirliği yapmış, kral Ferdinand’ın karşısına çıkmayı başarır. Ama şimdi ona güvenirliğini ispatlamak zorundadır. Ferdinand Halil Halid’e şimdiye kadar aldığı en zor vazifeyi verir.

Gülcemal’in Bidar’ın ölümü ile ilgili tekrarlayan kabuslarında gördüğü kadın, Payitaht’a henüz gelen Madam Blavatsky’dir… Blavatsky’nin Payitaht’a gelmekteki gizli amacı, Ahit Sandığı’nı bulmaktır. Bu arada Bidar ve Naime, misyonerliğin ardındaki gerçek ismin kim olduğunu çözerler.

Cemile Sultan ise kendisine gelen pusulayla kocasının hala yaşadığından şüphe edip olayın peşine düşer. İpuçları onu Payitaht’ta bir eve sürükler.

Blavatsky’nin davetiyle gittiği cemiyette Bidar’ı bekleyen büyük tehlike nedir?

Halil Halid aldığı zor vazifeyi yerine getirebilecek mi?

Abdülhamid Zalman’ın kumpasına karşı nasıl bir tertip kuracak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 96. BÖLÜM FRAGMANI - 2

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 96. BÖLÜM FRAGMANI