Payitaht Abdülhamid ne zaman başlıyor 2019? Payitaht Abdülhamid 89. bölüm fragmanı

TRT 1’in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yenilenen oyuncu kadrosuyla çok yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 89. yeni sezon fragmanı da yayınlanan Payitaht Abdülhamid ne zaman başlıyor?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezon bölümleri heyecanla beklenen dizi çok yakında TRT 1'de olacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan diziye yeni oyuncular da dahil oluyor. Dizinin yeni sezon tarihi henüz netleşmedi.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 89. BÖLÜM FRAGMANI

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ OYUNCULAR

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin 4. sezonunda yönetmenlik koltuğunu iki isim paylaşıyor. Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın’ın yönetmenliğini yapacağı Payitaht Abdülhamid’in oyuncu kadrosuna 6 yeni isim katılıyor.







DEVRİM YAKUT ( CEMİLE SULTAN)

Tiyatro, TV ve sinema sanatçısı Devrim Yakut, Payitaht Abdülhamid’in 4. sezonunda tarihin güçlü kadın karakterlerinden, Sultan Abdülmecid’in kızı ve Sultan Abdülhamid Han’ın kızkardeşi Cemile Sultan olarak diziye başlıyor.

Sultan Abdülaziz suikastinde parmağı olduğu bilinen eşi Mahmud Celaleddin Paşa’yı ağabeyi Abdulhamid’in görevinden azletmesine, idam hükmünden sürgüne göndermesine rağmen boşamayan Cemile Sultan, yıllarca kocasının ve kaybettiği 3 oğlunun acısını yaşamış kuralcı, otoriter, hoşgörüsüz ve haremde herkese kök söktürecek bir Sultan olarak saraya geliyor.



SERMET YEŞİL (ZALMAN DAVİD LEVONTİN)

Sinema, TV ve tiyatronun sevilen isimlerinden Sermet Yeşil, Payitaht’ın yeni sezon hikâyesine Global Sermaye tarafından dünya savaşının planlayıcı aklı olarak yetiştirilmiş ve dünyadaki savaş taktiklerini iyi bilen ‘Savaş Mimarı’ Zalman Levontin olarak gelecek.



CEYHUN MENGİROĞLU (MEHMET CELALEDDİN)

Ekranların yakışıklı oyuncularından Ceyhun Mengiroğlu, Payitaht dizisine Şehzade Abdülkadir’le aynı yaşlarda olan Cemile Sultan’ın oğlu Mehmet Celaleddin karakteri olarak geliyor. Avrupa’da çok iyi bir eğitim almış, son derece başarılı, devletine ve dayısı Abdülhamid’e bağlılığı ile dikkatleri çeken bir genç olarak Şurayı Devlet Azası vazifesinin başına geçen Mehmet Celaleddin, Şehzade Abdülkadir’le çatışmalar yaşayacak.



GÜLSÜM İLHAN ALİ (GÜLCEMAL)

Ekranların güzel oyuncusu Gülsüm İlhan Ali, Gülcemal karakteriyle bu sezon Payitaht’ın taze kanlarından. Kimsesizler yurdunda büyümüş, kendisi gibi kimsesiz çocuklara ve insanlara yardım eden, temiz ahlakı, güler yüzüyle herkesin, özellikle de Bidar’ın gönlünü kazanmış, büyüdükten sonra da yurtta çalışmaya başlamış karakter olan Gülcemal, neşesi, dürüstlüğü, cesareti ve yardımseverliği ile adeta bir Çalıkuşu gibidir. Yıllar önce tanıştığı Mehmet Celaleddin ile birbirlerine âşık olan Gülcemal’in en büyük hayali sevdiği ile evlenmektir.



ALP AKAR (AHMET NURETTİN EFENDİ)

Küçük yaşına rağmen birçok projede yer alan Alp Akar, Payitaht’a Abdülhamid’in Behice Hanım’dan olma oğlu Ahmet Nurettin Efendi karakteriyle giriyor. Babası Abdülhamid tarafından saraya getirilen Ahmet Nurettin Efendi, Payitahtın en küçük ve yaşından dolayı haremdekilere zorluklar yaşatacak şehzadesi olarak ekrana gelecek.





