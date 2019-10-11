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11.10.2019 - 13:37 |

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm yok mu? Payitaht Abdülhamid 92. bölüm fragmanı

Payitaht Abdülhamid 92. bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Cuma akşamları ekrana gelen dizi bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak.

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm yok mu? Payitaht Abdülhamid 92. bölüm fragmanı

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid son olarak 91. bölümü yayınlamıştı. Bu hafta ekrana gelmesi beklenen 92. bölüm ise TRT 1 yayın akışında görülmüyor. Peki, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşam TRT 1 ekranında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk karşılaşması olması sebebiyle Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Payitaht Abdülhamid 92. bölümü ile gelecek hafta kaldığı yerden devam edecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 92. BÖLÜM FRAGMANI

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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