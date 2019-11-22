Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? İşte 97. bölüm fragmanı

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölüm için heyecan dorukta. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid, işbirliği yaptığı Zülüflü İsmail’i affederken hem bunu düşmana makul gösterecek, hem

de tüccarların silah amborgasunu yıkacak bir çözüm bulur. Ama çözemediği bir sorun vardır. Devletin içinde olduğu söylenen Hristiyanları öldüren çete… Zalman’ın bu konudaki acımasız tertibi Abdülhamid’i köşeye sıkıştırır. Sabahattin ve Karaso bir kadını geçmişin tozlu sayfalarının arasından çıkarıp Zülüflü’yle yüzleştirmek isterler. Böylece Zülüflü’yü saflarına katabileceklerdir. Aynı kadına içine düştüğü oyundan kurtulabilmek için Abdülhamid’in de soruları vardır. Zülüflü, Zalman ve Abdülhamid aynı adrese gider. Gördükleri üçünü de şok edecektir.



Halil Halid, Kral Ferdinand’ın güvenini kazanmıştır. Naib hain bir tertip yapar. Türk askerlerini öldürüp kıyafetlerini alacak olan çeteciler, Türk askeri gibi, köylere saldırıp sivilleri öldürecektir. Halil Halid’in tertibi öğrenmesi, Tatar ve adamlarına haber vermesi, aynı zamanda da gözü her zaman üzerinde olan Naip’e yakalanmaması gerekmektedir.

Blavatsky, Bidar’la dostluğunu pekiştirirken, hedefi Çemberlitaş Konağı’na sahip olmak ve oradan tünel kazarak Ahit Sandığı’na kavuşmaktır. Gülcemal’in Mehmet’le evliliği Cemile Sultan’ın mülkü olan bu konağı almalarını sağlayacaktır. Mehmet, yangın gecesi Gülcemal’in üzerine bulaşan kanın keçi kanı olduğunu ve paganik törenlerle ilgisini öğrenince çok şaşırır. Cemile ise kocasının yaşadığına emin olacağı bir kaç hadise daha yaşar. Onun tuhaf ve gizemli halleri, Bidar ve Naime’de şüphe uyandıracaktır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 97. BÖLÜM FRAGMANI - 2

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 97. BÖLÜM FRAGMANI