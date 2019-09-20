Payitaht Abdülhamid'in Ahmet Nurettin Efendi'si Alp Akar'ı kimdir? Kaç yaşında?

Bizim Hikaye dizisiyle adını duyuran Alp Akar, Payitaht Abdülhamid dizisine transfer oldu. Yetenekli çocuk oyuncunun diziye dahil olmasıyla birlikte hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.

ALP AKAR KİMDİR?

27 Şubat 2006 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta Öğretim eğitimine devam eden Alp Akar; Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Çocuk olmasına karşın istikrarlı bir portre çizen yetenekli oyuncu, ekranları başında olan izleyici kitlesini etkilemeyi başarmış ve daha yeni projelere yelken açarak dizi ve sinema serüvenini sürdürmüştür. Alp Akar sırasıyla Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin’in oyuncu kadrosunda yer almıştır. Yetenekli oyuncu Alp Akar, Bizim Hikaye dizisinde Fikret karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmıştır.

ALP AKAR'IN OYNADIĞI DİZİLER

Bizim Hikaye / Fikret /2017

Çifte Saadet / 2016

Kertenkele / 2015

Vicdan / 2013

Hayat Dediğin / 2013

Umutsuz Ev Kadınları / 2011

Geniş Aile / 2011

Ezel / 2010

Canım Ailem / 2009