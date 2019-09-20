Payitaht Abdülhamid'in Ahmet Nurettin Efendi'si Alp Akar'ı kimdir? Kaç yaşında?
Payitaht Abdülhamid'e çocuk oyuncu... Alp Akar, Abdülhamid’in Behice Hanım’dan olma oğlu Ahmet Nurettin Efendi karakteriyle giriyor. Peki, Alp Akar kimdir?
Bizim Hikaye dizisiyle adını duyuran Alp Akar, Payitaht Abdülhamid dizisine transfer oldu. Yetenekli çocuk oyuncunun diziye dahil olmasıyla birlikte hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.
ALP AKAR KİMDİR?
27 Şubat 2006 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta Öğretim eğitimine devam eden Alp Akar; Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Çocuk olmasına karşın istikrarlı bir portre çizen yetenekli oyuncu, ekranları başında olan izleyici kitlesini etkilemeyi başarmış ve daha yeni projelere yelken açarak dizi ve sinema serüvenini sürdürmüştür. Alp Akar sırasıyla Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin’in oyuncu kadrosunda yer almıştır. Yetenekli oyuncu Alp Akar, Bizim Hikaye dizisinde Fikret karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmıştır.
ALP AKAR'IN OYNADIĞI DİZİLER
Bizim Hikaye / Fikret /2017
Çifte Saadet / 2016
Kertenkele / 2015
Vicdan / 2013
Hayat Dediğin / 2013
Umutsuz Ev Kadınları / 2011
Geniş Aile / 2011
Ezel / 2010
Canım Ailem / 2009