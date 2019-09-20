Payitaht Abdülhamid'in Cemile Sultan'ı Devrim Yakut kimdir?

Tiyatro, TV ve sinema sanatçısı Devrim Yakut, Payitaht Abdülhamid yeni sezonunda diziye dahil oluyor. Komedi filmlerinden tanıdığımız Yakut'un projeye dahil olmasının ardından hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

Devrim Yakut, 27 Mayıs 1968 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında oyunculuk eğitimi vermektedir.

YER ALDIĞI PROJELER NELERDİR?

Annem Uyurken

Unutma Beni

Hisar Buselik

Yeniden Başla

Keşanlı Ali Destanı

Annem Uyurken

Kelebeğin Rüyası

Ben Onu Çok Sevdim

Düğün Dernek

Analı Oğullu

Anasının Oğlu

Yağmur: Kıyamet Çiçeği

Vicdan

8 Saniye

Bana Masal Anlatma

Hom Ofis

Çalsın Sazlar

Düğün Dernek 2: Sünnet(Hatice)

Thıgt Dress

Ekşi Elmalar

Cesur ve Güzel

YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Ex-Press : Mustafa Avkıran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

Tek Kişilik Şehir : Behiç Ak - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008

Kocasını Pişiren Kadın : Behiç Ak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2006

Demir : Rona Munro - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Olağanüstü Bir Gece : Jerome Chodorov - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002

Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001

Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000

Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1999

V.Frank (oyun) : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998

Silvan'lı Kadınlar : İsmail Kaygusuz - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

Ayı ve Daha Birsürü : Anton Çehov - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

Üçkâğıtçı : Orhan Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

Midasın'ın Kulakları : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 1996

Romeo Juliet : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 1995

Bozuk Düzen : Güner Sümer : Adana Devlet Tiyatrosu - 1995

Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Taziye : Murathan Mungan

Binali ile Temir : Murathan Mungan

Yaşasın Ölüm