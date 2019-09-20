Payitaht Abdülhamid'in Gülcemal'i Gülsim Ali kimdir?

Payitaht Abdülhamid' bu sezon 5 oyuncu dahil oluyor. Dizinin yeni oyuncularından biri de son olarak Yüzleşme dizisinden tanıdığımız Gülsim Ali... Genç oyuncunun diziye dahil oluşuyla birlikte hakkındaki bilgiler de yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

GÜLSİM ALİ KİMDİR?

24 Eylül 1992 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Gülsim İlhan Ali, Balkanlarda yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Bulgaristan' ın tescilli güzelleri arasındadır. Güzel model, 2012 yılında ilk defa profesyonel oyunculuk ile ilgilenmeye başlamıştır.

2012 yılında yayınlanan Son Yaz Balkanlar dizisi ilk dizisidir. 2016 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Hanım Köylü dizisinin başrol oyuncularından birisidir. Dizide, İlkgün karakterini canlandıran Gülsim Ali, yakışıklı oyuncu Yusuf Çim ile birlikte rol almaktadır.

Gülsim İlhan Ali, 2016 yılında da Ertuğrul Diriliş dizisinde Aslıhan karakterine hayat vermişti. Şimdilerde Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal karakterini canlandırdı.