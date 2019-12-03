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03.12.2019 - 10:32 | | İHA

Pazar günü başladı! İlk gün şoku...

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) 1 Aralık itibarıyla Düzce'de faaliyete geçti. Şehrin hem içinde hem de karayollarında birçok noktada faaliyet gösteren EDS kameralarla binlerce kural ihlali yapan sürücü belirlendi. Düzceli sürücüler ise ilk günde en çok hatalı parklanma yaptı.

Pazar günü başladı! İlk gün şoku...

Düzce’de trafikte 1 Aralık’tan itibaren yeni döneme girildi. Caddelerden bulvarlara, önem arz eden noktalardan karayollarına kadar birçok noktaya EDS kamera sistemleri konularak faaliyete geçirildi. EDS’lerin faaliyete geçtiği ilk gün yani 1 Aralık tarihinde EDS kameraları yaklaşık 2 bin trafik kural ihlalini belirledi.

EDS’lerin belirlediği kural ihlalerinde ise Düzceli sürücüler 1 Aralık 2019 tarihinde en çok hatalı parklanma yaptığı belirlendi. 2. sırada en çok yapılan kural ihlali ise Kırmızı ışık ihlalleri oldu. 3. sırada hız koridorlarına giren sürüler yer alırken 4. sırada ise yüksek hız nedeniyle radara giren sürücüler EDS’lere yakalandı. Sadece EDS’lerin faaliyete geçtiği ilk günde 2 bin kural ihlalinin yapıldığı Düzce’de EDS’lerin önemi kazaların önlenmesi noktasında önemini de ortaya koymuş oldu.

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