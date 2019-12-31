Pazar günü evden çıktı bir daha dönemedi!

Edinilen bilgilere göre, Korucuk Mahallesi'ndeki ikametinde yaşayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz, 29 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde evinden çıktı ve geri dönmedi. O günden beri kendisinden haber alınamayan Galip Yılmaz'ın ailesi, durumu emniyete bildirdi.

Emniyet güçleri, kaybolan Yılmaz için arama çalışmalarına başladı.