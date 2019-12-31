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31.12.2019 - 12:50 | | İHA

Pazar günü evden çıktı bir daha dönemedi!

Sinop'ta yaşayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz’dan 2 günden beri haber alınamıyor.

Pazar günü evden çıktı bir daha dönemedi!

Edinilen bilgilere göre, Korucuk Mahallesi'ndeki ikametinde yaşayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz, 29 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde evinden çıktı ve geri dönmedi. O günden beri kendisinden haber alınamayan Galip Yılmaz'ın ailesi, durumu emniyete bildirdi.

Emniyet güçleri, kaybolan Yılmaz için arama çalışmalarına başladı.

 

 

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