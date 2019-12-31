31.12.2019 - 12:50 | | İHA
Pazar günü evden çıktı bir daha dönemedi!
Sinop'ta yaşayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz’dan 2 günden beri haber alınamıyor.
Edinilen bilgilere göre, Korucuk Mahallesi'ndeki ikametinde yaşayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz, 29 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde evinden çıktı ve geri dönmedi. O günden beri kendisinden haber alınamayan Galip Yılmaz'ın ailesi, durumu emniyete bildirdi.
Emniyet güçleri, kaybolan Yılmaz için arama çalışmalarına başladı.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın! Göstericiler içeri girdiAmerikan savaş uçaklarının Ketaib Hizbullah üslerini vurmasını protesto eden göstericiler, Irak'taki büyükelçilik binasına girdi. Binayı işgal eden kalabalık grup arasında Haşdi Şabi milisleri de var. Reuters, ABD Büyükelçisi ile elçilik çalışanlarının tahliye edildiğini 'son dakika' koduyla duyurdu.