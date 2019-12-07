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07.12.2019 - 18:41 |

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahminleri yayımlandı. Hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşlar, hava durumuna göre rota çizecek. Peki pazar günü hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin uyarı yaptığı o bölgeler...

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı?

Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ANKARA HAVA DURUMU

8 ARALIK PAZAR: Sisli -2°C 4°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

8 ARALIK PAZAR: Çok Bulutlu 8°C 14°C

İZMİR HAVA DURUMU

8 ARALIK PAZAR: Çok Bulutlu 8°C 15°C

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Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
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