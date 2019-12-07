07.12.2019 - 18:41 |
Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahminleri yayımlandı. Hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşlar, hava durumuna göre rota çizecek. Peki pazar günü hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin uyarı yaptığı o bölgeler...
Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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