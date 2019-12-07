Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı?

Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ANKARA HAVA DURUMU

8 ARALIK PAZAR: Sisli -2°C 4°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

8 ARALIK PAZAR: Çok Bulutlu 8°C 14°C

İZMİR HAVA DURUMU

8 ARALIK PAZAR: Çok Bulutlu 8°C 15°C

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