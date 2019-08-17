Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Sinop, Kastamonu ve Bartın kıyı kesiminde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Sinop, Kastamonu ve Bartın kıyı kesiminde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İSTANBUL 20°C, 28°C Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANKARA 16°C, 23°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



İZMİR 21°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu