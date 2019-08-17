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17.08.2019 - 18:38

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde bugün oldukça etkili olan sağanak yağış sonrası en çok merak edilen Pazar günü hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtını açıkladı. Peki merakla araştırılan 18 Ağustos hava durumu nasıl olacak?

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Sinop, Kastamonu ve Bartın kıyı kesiminde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Sinop, Kastamonu ve Bartın kıyı kesiminde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL 20°C, 28°C Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 16°C, 23°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İZMİR 21°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
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