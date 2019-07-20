20.07.2019 - 22:28
Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü hava nasıl olacak sorusunun yanıtını verdi. Yağışların sona erdiği ve sıcaklıkların artacağı son tahminler arasında. Peki, 20 Temmuz Pazar günü hava durumu nasıl olacak?
Pazar günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar artıyor. Karadeniz bölgesinde Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane'de yer yer yağış bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıklar hakim olacak. İşte 20 Temmuz Pazar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminler...