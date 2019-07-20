Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler...

Pazar günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar artıyor. Karadeniz bölgesinde Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane'de yer yer yağış bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıklar hakim olacak. İşte 20 Temmuz Pazar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminler...