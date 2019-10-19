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19.10.2019 - 18:19 |

Pazar günü hava nasıl olacak? 20 Ekim hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Haftanın son günü hava nasıl olacak? Pazar günü için plan kurmak isteyenlerin merakla sorguladığı hava durumu tahminleri haberimizde...

Pazar günü hava nasıl olacak? 20 Ekim hava durumu tahminleri

Pazar günü hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görüyor. Meteoroloji Pazar gününün hava durumu tahminlerini il il yayımladı. Peki Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

ANKARA HAVA DURUMU

Pazar : Hafif Sağanak Yağışlı 10°C 21°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar : Sisli 15°C 22°C

İZMİR HAVA DURUMU

Pazar : Parçalı Bulutlu 17°C 26°C

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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