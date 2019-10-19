19.10.2019 - 18:19 |
Pazar günü hava nasıl olacak? 20 Ekim hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Haftanın son günü hava nasıl olacak? Pazar günü için plan kurmak isteyenlerin merakla sorguladığı hava durumu tahminleri haberimizde...
Pazar günü hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görüyor. Meteoroloji Pazar gününün hava durumu tahminlerini il il yayımladı. Peki Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
ANKARA HAVA DURUMU
Pazar : Hafif Sağanak Yağışlı 10°C 21°C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Pazar : Sisli 15°C 22°C
İZMİR HAVA DURUMU
Pazar : Parçalı Bulutlu 17°C 26°C
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