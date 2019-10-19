Pazar günü hava nasıl olacak? 20 Ekim hava durumu tahminleri

Pazar günü hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görüyor. Meteoroloji Pazar gününün hava durumu tahminlerini il il yayımladı. Peki Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

ANKARA HAVA DURUMU

Pazar : Hafif Sağanak Yağışlı 10°C 21°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar : Sisli 15°C 22°C

İZMİR HAVA DURUMU

Pazar : Parçalı Bulutlu 17°C 26°C

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