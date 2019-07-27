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27.07.2019 - 23:24

Pazar günü hava nasıl olacak? İl il hava durumu bilgileri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahminleri yayımlandı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri merak konusu oldu. Pazar günü için plan yapmak isteyenlerin araştırdığı hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor.

Pazar günü hava nasıl olacak? İl il hava durumu bilgileri...

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. İşte vatandaşların merakla araştırdığı il il hava durumu...

ANKARA HAVA DURUMU

28 Temmuz 2019  Pazar günü : Az bulutlu 32 derece

İSTANBUL HAVA DURUMU

28 Temmuz 2019  Pazar günü : Az bulutlu 31 derece

İZMİR HAVA DURUMU

28 Temmuz 2019  Pazar günü : Güneşli 32 derece

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