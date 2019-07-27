27.07.2019 - 23:24
Pazar günü hava nasıl olacak? İl il hava durumu bilgileri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahminleri yayımlandı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri merak konusu oldu. Pazar günü için plan yapmak isteyenlerin araştırdığı hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor.
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. İşte vatandaşların merakla araştırdığı il il hava durumu...
ANKARA HAVA DURUMU
28 Temmuz 2019 Pazar günü : Az bulutlu 32 derece
İSTANBUL HAVA DURUMU
28 Temmuz 2019 Pazar günü : Az bulutlu 31 derece
İZMİR HAVA DURUMU
28 Temmuz 2019 Pazar günü : Güneşli 32 derece
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