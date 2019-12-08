‘Pazarlamacılar’a 3 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’ün Dışişleri Bakanlığı’ndaki “Avrupa” yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 10’u yakalandı. “Pazarlamacılar” adı altında kurulan ByLock grubundan haberleşenler arasında yurt dışında görev yapan üç büyükelçilik çalışanı, sekreter ve başkâtip de yer aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ByLock yazışma içerikleri analiz çalışmaları sonucunda Dışişleri Bakanlığı’nda aktif olarak çalışan bir görevlinin söz konusu programı kullandığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, örgütün Dışişleri Bakanlığı “mahrem imamı” E.Ş. tarafından kurulan, “Pazarlamacılar” adı altında bir ByLock grubunun varlığını belirledi.

Kimlikleri tespit edildi

Elde edilen bilgilerin Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle paylaşılmasının ardından bakanlıktan gelen bilgilerle söz konusu gruptaki diğer FETÖ üyelerinin kimlikleri de tek tek tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheliler arasında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görev yapanlarla, önceki dönemlerde Avrupa’daki büyükelçiliklerde çalışan, daha sonra görevine Ankara’da devam eden kişilerin de olduğu belirlendi. Zanlılar arasında ByLock grubundaki herkesle irtibatı olan ve Almanya’da yaşadığı belirlenen çift uyruklu (Türk ve Alman) kişi de tespit edildi. Bu kişinin örgütün Avrupa sorumlusu olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

10 kişi gözaltında

Mali Şube’nin Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak 4 ay süren çalışmanın her aşaması gizli tutuldu. Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görevli üç şüphelinin de Ankara’ya geldiği bilgisi üzerine 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen polis ekipleri, Ankara, İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenleyerek, aralarında yurt dışında görev yapan üç büyükelçilik çalışanının da olduğu, sekreter ve başkâtip pozisyonlarında görevli beşi aktif 10 şüpheliyi gözaltına aldı.