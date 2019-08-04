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04.08.2019 - 21:39

Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Yaz mevsiminin son ayı Ağustos geldi çattı ve havalar iyice ısındı. Yarın yeni haftanın ilk iş gününde yollara düşecek vatandaşlar da şimdiden hava durumu araştırmalarına başladı. Peki Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava tahminleri...

Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Sakarya, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars, Ardahan, Ankara'nın güney doğusu ve Konya'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-50 yer yer 51-75 kg/m2) beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 22°C, 29°C Parçalı bulutlu

ANKARA 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde güneydoğu çevreleri (Şereflikoçhisar, Haymana, Evren, Bala) kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık

Denizli'de fabrika yangınıDenizli Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
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