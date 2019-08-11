Pazartesi ve salıya dikkat... Saatte 80 tane görmek mümkün olacak!

Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak da bilinen göktaşı yağmuru hakkında konuşan Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır” diye konuştu.

Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşının görülebileceğini ifade eden Gölbaşı, izlemek isteyenler için de tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Gölbaşı, "Gözlem sırasında takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli olacaktır" dedi.

Göktaşı yağmurunu izlemek için herhangi bir alete gerek olmadığını, ışık kirliliğinin olmadığı her yerden izlenebileceğini belirten Prof. Dr. Gölbaşı, 15 Ağustos’ta Ay’ın Dolunay evresinde olması sebebiyle sönük göktaşlarının zor görüleceğini söyledi.