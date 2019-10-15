Peaky Blinders 6. sezon çekilecek mi? Yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Peaky Blinders dizisi ilk olarak 6 bölüm halinde 2013 yılında BBC ekranlarında izleyici ile buluştu. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından İngiltere'de savaştan dönen üç kardeşin Peaky Blinders adlı çeteyi kurması ve liderleri olan Tommy Shelby'nin attığı her adımda başarıya ulaşması ve ilerleyen işleri sayesinde siyasete atılmasını konu alıyor. Hayatından çok özel bir yere sahip olan Grace Shelby'nin ölümünün ardından akıl sağlığını koruma konusunda çok başarılı olamayan Tommy Shelby yayınlanan 5. sezon son bölümde Grace'in vurulduğu silahı kafasına dayaması ile sonlandı.

Tüm bu yaşananların ardından dizinin sıkı takipçileri Peaky Blinders 6. sezon çekilecek mi, Tommy Shelby ölecek mi sorularına yanıt aramaya başladı.

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON ÇEKİLECEK Mİ?

Bu soruya verilen ilk yanıt olumlu yönde oldu. Zira 5 ve 6. sezonların senaryosu birlikte yazıldı. Muhtemelen 6. sezon çekimleri için çalışmalar da başladı.

Önceki başlangıç tarihlerine göre, altıncı sezon 2021’de prömiyer yapacak gibi görünüyor.