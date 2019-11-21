Pelin Akil-Anıl Altan kimdir? Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin kaç çocuğu var?

Pelin Akil-Anıl Altan çifti bu akşam ekrana gelecek olan Eser Yenenler Show'a konuk oluyor. Çift, Eser'in sorduğu sorulara oldukça içten ve samimi cevaplar veriyor. Üçüncü cocuğu düşünürmüsünüz sorusuna Anıl Altan olumlu yanıt verirken bu durum Pelin Akil tarafından espririli bir dille eleştiriliyor. İşte Pelin Akil-Anıl Altan çifti hakkında merak edilenler...

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil (d.17 Nisan 1986 İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Reklam filmlerinde oynadı. FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi'ye dahil olmuştur. 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet ,ve yine Star TV de yayinlanan Cember gibi projelerde yer almıstır. Dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde ve tiyatro oyunlarindada oynamistir.

Tiyatro oyunları

Marika'nın Serveti

Rent Müzikali

Abim Geldi

İstanbulname

Closer

Sersefil-Korkuyorum sevgilim

Depo

Film ve Dizileri :

2014 - Kızıl Elma

2013 - Su ve Ateş

2013 - İnadına Yaşamak

2013 - Osmanlı Tokatı

2012 - Suskunlar

2011 - Seksenler

2011 - Kurt Kanunu

2007 - 2011 - Arka Sıradakiler Sezon

ANIL ALTAN KİMDİR?

Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Kariyerine modellikle başlayan ancak oyunculukla devam eden Anıl Altan bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. 2012 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan genç oyuncu, 2016 yılında aynı projede tanıştığı Pelin Akil ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli çift, zaman zaman Instagram hesapları üzerinden yayınladıkları hikayelerle dikkatleri üzerine topluyor.