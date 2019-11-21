Pelin Akil-Anıl Altan kimdir? Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin kaç çocuğu var?
Pelin Akil-Anıl Altan çifti Eser Yenenler Show'a konuk oluyor. 2016 yılında dünya evine giren Pelin Akil-Anıl Altan çifti Anıl Altan'ın bedelli askerliği nedeniyle kısa süre ayrı kalmıştı. Çiftin iki cocuğu bulunuyor. Peki Pelin Akil-Anıl Altan kimdir?
Pelin Akil-Anıl Altan çifti bu akşam ekrana gelecek olan Eser Yenenler Show'a konuk oluyor. Çift, Eser'in sorduğu sorulara oldukça içten ve samimi cevaplar veriyor. Üçüncü cocuğu düşünürmüsünüz sorusuna Anıl Altan olumlu yanıt verirken bu durum Pelin Akil tarafından espririli bir dille eleştiriliyor. İşte Pelin Akil-Anıl Altan çifti hakkında merak edilenler...
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil (d.17 Nisan 1986 İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Reklam filmlerinde oynadı. FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi'ye dahil olmuştur. 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet ,ve yine Star TV de yayinlanan Cember gibi projelerde yer almıstır. Dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde ve tiyatro oyunlarindada oynamistir.
Tiyatro oyunları
Marika'nın Serveti
Rent Müzikali
Abim Geldi
İstanbulname
Closer
Sersefil-Korkuyorum sevgilim
Depo
Film ve Dizileri :
2014 - Kızıl Elma
2013 - Su ve Ateş
2013 - İnadına Yaşamak
2013 - Osmanlı Tokatı
2012 - Suskunlar
2011 - Seksenler
2011 - Kurt Kanunu
2007 - 2011 - Arka Sıradakiler Sezon
ANIL ALTAN KİMDİR?
Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Kariyerine modellikle başlayan ancak oyunculukla devam eden Anıl Altan bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. 2012 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan genç oyuncu, 2016 yılında aynı projede tanıştığı Pelin Akil ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli çift, zaman zaman Instagram hesapları üzerinden yayınladıkları hikayelerle dikkatleri üzerine topluyor.