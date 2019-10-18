Pelin Akil ikiz bebeklerini gösterdi | Pelin Akil kimdir? Kiminle evli?

Pelin Akil kaç yaşında? Peli Akil kiminle evli? soruları yoğun ilgi görürken, Pelin Akil'in ikiz bebeklerini merak edenler sosyal medyaya ilgi gösterdi. İşte Pelin Akil2in ikiz bebekleri ve yaşamına dair bilgiler...

PELİN AKİL'İN İKİZ BEBEKLERİ

PELİN AKİL KİMDİR? KİMİNLE EVLİ?

Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil, 17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akili biz ilk FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanidik,ardindan TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünu oynadı, Kurt Kanunun'da oynadiğı sureçte bir de TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldi ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur. 2012 yılında Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandiran Pelin Akil daha sonra karşimiza TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çikti. 2015'te Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermistir. Bunlarin yani sira ATV de yayınlanan Aile Iṣi ve yine Star TV de yayinlanan Cember gibi projelerde yer almıstır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadi, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlariyla karşimiza çikmaya devam etti.

Tiyatro oyunları



Marika'nın Serveti

Rent Müzikali

Abim Geldi[4]

İstanbulname[5]

Closer[6]

Sersefil-Korkuyorum sevgilim

Depo

Son 5 yil







