Pelin Akil ikiz bebeklerini gösterdi | Pelin Akil kimdir? Kiminle evli?
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Pelin Akil, sosyal medya hesabından ikiz bebeklerinin fotoğrafını paylaştı. Daha önceleri, ikiz bebeklerinin yüzünü gizleyen Pelin Akil, ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi. Sosyal medya takipçileri tarafından ise Pelin Akil'in kiminle evli olduğu merak konusu oldu. İşte Pelin Akil hakkında merak edilenler...
Pelin Akil kaç yaşında? Peli Akil kiminle evli? soruları yoğun ilgi görürken, Pelin Akil'in ikiz bebeklerini merak edenler sosyal medyaya ilgi gösterdi. İşte Pelin Akil2in ikiz bebekleri ve yaşamına dair bilgiler...
PELİN AKİL'İN İKİZ BEBEKLERİ
PELİN AKİL KİMDİR? KİMİNLE EVLİ?
Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil, 17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akili biz ilk FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanidik,ardindan TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünu oynadı, Kurt Kanunun'da oynadiğı sureçte bir de TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldi ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur. 2012 yılında Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandiran Pelin Akil daha sonra karşimiza TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çikti. 2015'te Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermistir. Bunlarin yani sira ATV de yayınlanan Aile Iṣi ve yine Star TV de yayinlanan Cember gibi projelerde yer almıstır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadi, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlariyla karşimiza çikmaya devam etti.
Tiyatro oyunları
Marika'nın Serveti
Rent Müzikali
Abim Geldi[4]
İstanbulname[5]
Closer[6]
Sersefil-Korkuyorum sevgilim
Depo
Son 5 yil