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27.07.2019 - 09:41

Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK'ya çok ağır darbe!

Pençe-2 Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 30 çuval içinde 1.500 kg. amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK'ya çok ağır darbe!
Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK'ya çok ağır darbe!
Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK'ya çok ağır darbe!
Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK'ya çok ağır darbe!
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Başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatında Komandolarımız; bir yeraltı sığınağında; 

Bir BKC makineli tüfek, bir AK 47 piyade tüfeği, bir Yaesu tipi büyük telsiz, bir el bombası 1.142 adet 7,62 mm BKC mühimmatı, 403 adet 7,62 mm AK 47 mühimmatı, 120 adet 5,56 mm M16 piyade tüfeği mühimmatı, 15 adet AK 47 şarjörü (dolu), iki Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, başka bölgede yol kenarında üzeri naylon branda ile kapatılmış  30 çuval (1500 kg) amonyum nitrat bulundu. Ele geçirilen mühimmat ve amonyum nitrat çuvalları imha edildi.

700 kişi yolcu treninde mahsur kaldıHindistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
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