Pençe-2 Harekatı'nda örgüte ağır darbe! Tanksavar füzesi ve drone...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekatı'nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta, bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonetin belirlenerek imha edildiği belirtildi.