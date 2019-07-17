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17.07.2019 - 14:09| AA

Pençe-2 Harekatı'nda örgüte ağır darbe! Tanksavar füzesi ve drone...

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-2 Harekatı'nda 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonetin tespit edilerek imha edildi.

Pençe-2 Harekatı'nda örgüte ağır darbe! Tanksavar füzesi ve drone...
Pençe-2 Harekatı'nda örgüte ağır darbe! Tanksavar füzesi ve drone...
Pençe-2 Harekatı'nda örgüte ağır darbe! Tanksavar füzesi ve drone...
Pençe-2 Harekatı'nda örgüte ağır darbe! Tanksavar füzesi ve drone...
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekatı'nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta, bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonetin belirlenerek imha edildiği belirtildi.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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