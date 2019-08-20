Pençe Harekatı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.