MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemIrak'ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
04.08.2019 - 10:33

Irak'ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıntılar birazdan...

4 milyon 795 bin euroluk vurgunda lüks yaşam sonları olduAdana’da 395 bin liralık vurgunu kapatmak için bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinin özel güvenlik amiri Burak Ekinci’nin iş yerinden 4 milyon 795 bin euro çalıp tutuklanmasının ardından, zanlıya parayı çalmaya yardım eden Hasan B.'nin işsiz akrabaları 43 bin lira parayla tatile çıkarken, 81 bin liralık altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıktan sonra yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irak'ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yedek astsubaylığa yoğun ilgi

Yedek astsubaylığa yoğun ilgi

LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 2. Nakil tercihleri ne zaman?

LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 2. Nakil tercihleri ne zaman?

Teröristlerden "aç susuz kaldık" itirafı!

Teröristlerden "aç susuz kaldık" itirafı!

Sıradaki Haber