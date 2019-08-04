04.08.2019 - 10:33
Irak'ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar birazdan...
4 milyon 795 bin euroluk vurgunda lüks yaşam sonları olduAdana’da 395 bin liralık vurgunu kapatmak için bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinin özel güvenlik amiri Burak Ekinci’nin iş yerinden 4 milyon 795 bin euro çalıp tutuklanmasının ardından, zanlıya parayı çalmaya yardım eden Hasan B.'nin işsiz akrabaları 43 bin lira parayla tatile çıkarken, 81 bin liralık altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıktan sonra yakalandı.