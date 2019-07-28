Pençe’de 255 terörist etkisiz hale getirildi

34 terörist etkisiz

Bu kapsamda jetler 19 Temmuz’da Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine geniş çaplı bir hava harekâtı gerçekleştirmişti. Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterilen harekâtta, muharip filo komutanlıklarından kalkan 20’ye yakın uçak katılmış İHA’lar, SİHA’lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev almıştı. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedef lazer güdümlü mühimmatla imha edildiği harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmıştı.

Jetler, 17 Temmuz’da ise Kandil’deki teröristlere ait hedefleri ateş altına almak için havalanmıştı. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş uçakları, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil bölgesinde PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri vurmuştu. Söz konusu harekatlar sonucunda Kandil’de 16, Karacak’ta 18 olmak üzere ilk belirlemelere göre 34 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak kuzeyinde Metina bölgesi ve diğer hedeflere düzenlenen hava harekatında PKK bölücü terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu, altı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısının da 72’ye çıktığını duyurdu.

Böylece 27 Mayıs’tan beri Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 255 oldu. Harekâtlarda teröristler tarafından kullanılan mühimmat depoları ve silah mevzileri de imha edildi.