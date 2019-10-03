Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Olay, ilçeye bağlı 94. Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki Yusuf Eroğlu, ikinci kattaki evlerinin penceresinden dengesini kaybederek aşağı düştü.

Durumu fark eden ailenin haber vermesi üzerine küçük çocuk ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada Tunceli'ye sevk edilmesi planlanan çocuk için jandarmadan helikopter talep edildi. Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle alınan küçük Yusuf, Tunceli'ye getirilerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.