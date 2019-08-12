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12.08.2019 - 09:28| İHA

Pendik’te 4 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda iddiaya göre hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün duramayarak önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pendik’te 4 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre hızla ilerleyen otomobil, önündeki araca duramayarak çarptı. Aracın çarpmasıyla savrulan otomobil de önündeki minibüse çarptı. Kazaya sebebiyet veren araç ardından yoldaki başka bir araca daha çarparak durabildi. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü, “Minibüs duruyordu, önümdeki gri araç o tarafa doğru döndü. O esnada da arkadaki araba aşırı hızlı geldi, frene bastığı halde duramadı önce plakasız araca çarptı, o da öndeki minibüse çarptı. Akabinde araç savrularak arabamın yan tarafına vurdu. İki kişi yaralı” dedi.

 

 

Önce çarptı sonra lastiği patlak otomobiliyle hastaneye götürdü!Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.
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