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31.07.2019 - 17:09| DHA

Son dakika... Pendik'te korkutan yangın!

İstanbul, Pendik’te ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika... Pendik'te korkutan yangın!

Pendik, Ballıca Köyü'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları kapsamında havadan helikopterle de müdahalede bulunuldu.

Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarıyla söndürülürken, 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kadıköy’de denize düşen kadınları vatandaşlar kurtardı!İstanbul Kadıköy’de deniz kıyısında oturan iki kadın dengesini kaybederek denize düştü. Kadınları kurtarmak için denize atlayan birkaç vatandaş, kıyının yüksekliğinden dolayı tırmanamayıp denizde mahsur kaldı. Denizdeki vatandaşlar bir tekneye çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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