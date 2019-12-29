MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı
ABONE OL
29.12.2019 - 15:31 | | DHA

Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Edinilen bilgiye göre kaza 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısında meydana geldi. Şirin Acar idaresindeki 34 GB 7133 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Kaza sonucu diğer yolcu Filiz Acar, araç içinde sıkışırken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Acar, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Pendikte takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Yunanistan göçmenlerden birini döverek Türkiye'ye gönderdi!Yunanistan’da dövülerek Türkiye'ye gönderilen göçmenlerden biri, arkadaşının darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kaçak göçmen, görüntüleri internet üzerinde paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağaçlık alana gizlemiş 5 kilo esrar ele geçirildi!

Ağaçlık alana gizlemiş 5 kilo esrar ele geçirildi!

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber