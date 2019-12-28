Pera Müzesi’nden iki fotoğraf atölyesi

Cemil Batur Gökçeer’in yürüttüğü ilk atölye, katılımcıları, fotoğrafta farklı üsluplar üzerine düşünmeye çağırırken kendi özgün anlatım biçimlerini bulmaları konusunda cesaretlendiriyor. Sergide eserleri yer alan Murat Germen’in katılımıyla gerçekleşecek ikinci atölye ise fotoğraf meraklılarını, boyutlandırma tekniğini kullanarak fotoğrafın iki boyutlu gösterimine alternatif ifade biçimlerini araştırmaya davet ediyor. “Örümcek: Fotoğrafta Üslup” başlıklı ilk atölye, Cemil Batur Gökçeer yürütücülüğünde 10 Ocak Cuma günü; “Fotoğrafı Boyutlandırmak” adlı ikinci atölye ise “Bir Yol Öyküsü” sergisi için Kahire, İskenderiye, Kahire, Luksor ve Süveyş’i fotoğraflayan Murat Germen eşliğinde 28 Şubat’ta gerçekleştirilecek.