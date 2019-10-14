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14.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Pera’dan bienal atölyeleri

Pera Müzesi Öğrenme Programları’nın 16. İstanbul Bienali, Pera Müzesi iş birliği ve Koç Holding’in desteğiyle düzenlediği atölyeler her yaştan sanatseveri ağırlamayı sürdürüyor.

Pera’dan bienal atölyeleri

Çocuklar, gençler, yetişkinler, 60 yaş üzeri ve engelli gruplarına yönelik, bienalden ilham alan atölyeler 10 Kasım’a kadar devam edecek. Katılımcılar; iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan canlılar, enerji kaynakları ve insanların ekosistem üzerindeki küresel etkisine dair sorular sorup tartışmalar yürütme, farkındalık kazanma ve kendi eserlerini yaratma imkânını yakalıyor. 

TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyorTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri de TSK birliklerinin bu sabah itibariyle Münbiç'e doğru intikaline katıldı, gelişmeleri anbean takip etti.
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