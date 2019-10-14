Pera’dan bienal atölyeleri

Çocuklar, gençler, yetişkinler, 60 yaş üzeri ve engelli gruplarına yönelik, bienalden ilham alan atölyeler 10 Kasım’a kadar devam edecek. Katılımcılar; iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan canlılar, enerji kaynakları ve insanların ekosistem üzerindeki küresel etkisine dair sorular sorup tartışmalar yürütme, farkındalık kazanma ve kendi eserlerini yaratma imkânını yakalıyor.