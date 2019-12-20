Perde pilavı nasıl yapılır? Perde pilavı malzemeleri nelerdir?

Perde Pilavı nasıl yapılır sorusu MasterChef yarışmasını talip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Eleme gecesinde bu gecenin eleme yemeği olarak Siirt'e özgü bir lezzet olan perde pilavı Alican, Batuhan ve Ekin'e eleme yemeği olarak Somer Sivrioğlu tarafından sunuldu. Peki Perde pilavı nasıl yapılır? Perde pilavı malzemleri nelerdir?

Perde pilavı malzemeleri:

2 bardak un

2 kaşık yoğurt

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

2 kaşık sıvıyağ

Su

Pilav için:

1 kase tavuk göğsü

2 bardak pirinç

2 kaşık tereyağı

3 bardak tavuk suyu

1 bardak tuzsuz badem

1 kaşık kuş üzümü

1 kaşık dolmalık fıstık

Tuz

Karabiber

Perde pilavı hazırlanışı:

Pirinçlerin üzerine bir miktar tuz ekleyip ılık suda 15 dakika bekletin. Erittiğiniz tereyağında kabuksuz tuzsuz bademlerin birazını ayırıp kavurun. Pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanmış tavuk, tuz, karabiber ve tavuk suyunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirin.

Bir kaba un, yoğurt, yumurta, tuz ve sıvıyağı koyup karıştırın. Az miktarda su ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru açın. Kalıbınızın içini margarinle yağlayıp bademleri serpiştirin. Üzerine hamuru serip pişen pilavı ortasına dökün. Kenarlarından sarkan hamuru da üzerine kapattıktan sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Afiyet olsun