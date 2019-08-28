Perge Antik Kenti yakınında yangın söndürüldü

Aksu'da, Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 60 orman işçisi; 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteriyle sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangını, 4 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Perge Antik Kenti ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangın nedeniyle bazı seralar zarar gördü.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ne kadar bir alanın zarar gördüğünü belirlemek için çalışma başlattı.
Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza kameradaİstanbul Maltepe'de bir kebapçıda motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki genç, motosikleti ile seyir halindeyken minibüs ile çarpıştı. Genç motosikletli kurye kazada feci şekilde hayatını kaybetti.Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.