Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? 8 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir sıcaklıklar...
Yaz mevsiminin son haftalarına girdiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarında ani değişiklikler yaşanıyor. Peki yurt genelinde yarın hava durumu nasıl olacak? İşte 8 Ağustos Perşembe günü başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelindeki hava sıcaklıkları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 21°C, 31°C Az bulutlu
ANKARA 16°C, 31°C Az bulutlu
İZMİR 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık