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07.08.2019 - 20:01

Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? 8 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir sıcaklıklar...

Yaz mevsiminin son haftalarına girdiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarında ani değişiklikler yaşanıyor. Peki yurt genelinde yarın hava durumu nasıl olacak? İşte 8 Ağustos Perşembe günü başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelindeki hava sıcaklıkları...

Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? 8 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir sıcaklıklar...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 21°C, 31°C Az bulutlu

ANKARA 16°C, 31°C Az bulutlu

İZMİR 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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