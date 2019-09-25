PES 2020'nin tam sürümü 10 Eylül'de çıktı. PES hayranları PC'de ve Playstation'da bu heyecanı doyasıya yaşıyorlar. Fakat telefonda henüz PES 2020'nin tam sürümü çıkmadı. Bu nedenle şu sıralar sık sık yöneltilen soru "PES 2020 mobile ne zaman çıkacak?" şeklinde...

PES 2020 MOBINE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konami tarafından yapılan açıklamaya göre, eFootball PES 2020 Mobile oyunu iOS ve Android platformları için ekim ayında çıkacak.

Oyun, bilinen PES özelliklerinin hemen hemen hepsini barındıracak. Grafiklerin oldukça gelişmiş olacağı PES 2020 Mobil, aynı zamanda platformlar arası bağlantı desteği de sunacak.

PES 2020 Mobil, aynı zamanda Finesse Dribble motorunu kullanacak.