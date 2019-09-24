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24.09.2019 - 16:22 | | AA

Pes artık! 'Satılık' tabelası asmışlar

İzmir'in Buca ilçesinde kaçak yapılara yönelik çalışma kapsamında ormanlık alandaki Hazine arazisine kurulan ve üzerine "satılık" ilanı asılan yapının da aralarında olduğu 13 bina yıkıldı.

Pes artık! 'Satılık' tabelası asmışlar
Pes artık! 'Satılık' tabelası asmışlar
Pes artık! 'Satılık' tabelası asmışlar
Pes artık! 'Satılık' tabelası asmışlar
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Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü  bünyesinde kurulan özel ekip, kentin akciğerleri konumundaki ormanlık alanda  kaçak yapılaşmaya yönelik drone destekli çalışma yürüttü

Kırıklar ve Doğancılar mahallelerinde çekilen hava fotoğraflarından 50  dönümlük ormanlık alanda 13 kaçak yapının bulunduğunu tespit eden ekipler,  işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Ormanlık alan içinde bulunan, İmar Barışı kapsamında yer almayan ve  villa, çiftlik evi ve gecekondu tipinde yapılan 13 binanın yanı sıra arazilerin  çevrildiği tel örgüler de bölgeden temizlendi.

Öte yandan yıkımı yapılan bir binanın üzerindeki "satılık" tabelası  dikkat çekti. Mülk sahibi olduğunu iddia eden kişinin tel örgüyle çevrili 2 bin  800 metrekarelik Hazine arazisi ve üzerindeki yapıyı 400 bin liraya satmak  istediği belirlendi.

"SUÇA ORTAK OLMAYIN"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yıkıma ilişkin yaptığı  değerlendirmede, yeşil alanların fırsatçılar tarafından talan edilmesini  engellemek için seferberlik ilan ettiklerini, bugün yıkım yapılan alanda İzmir  Orman Bölge Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışması yürüteceğini belirtti.

Ormanlık bölgelerde gayrimenkul satın almak isteyenlerin konuyla  ilgili duyarlı olmasını isteyen Kılıç, "Hemşehrilerimizi özellikle ormanlık  bölgemizde ev alırken belediye ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Bizlerin  amacı bu işgallere karşı mücadele ederken kandırılmış vatandaşlarımızı mağdur  etmek değil. Tapusu, imarı olmayan hiçbir yapıyı, araziyi kesinlikle satın  almayın, suça ortak olmayın." açıklamasını yaptı.

 

 

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