Pes dedirten olay! Çaldıkları arabanın üzerine bu notu düştüler

Olay geçtiğimiz hafta merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah aracının çalındığını fark eden İsmail Y. polis merkezine giderek şikâyetçi olurken, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 16 HA 444 plakalı aracın sabaha karşı saat 4 sularında çalındığını belirledi.

Arama çalışması başlatan ekipler çalıntı aracı Altınova Mahallesinde boş bir araziye bırakılmış halde buldu. Ses sistemi ve sol arka tekerleği söken hırsızların, arızalanan aracı çekici yardımıyla oraya bıraktıklarını belirlenirken, camına “Arızalıdır. Kısa bir süre içinde alınacaktır” not yazmaları gözden kaçmadı.

Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.