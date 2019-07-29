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29.07.2019 - 20:50| DHA

'Pes' dedirten olay! Kocasını başka kadınla arabada basınca...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, A.K. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. A.K., darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

'Pes' dedirten olay! Kocasını başka kadınla arabada basınca...

 

Olay, akşam saatlerinde Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.K., boşanma aşamasındaki eşi L.K.yı otomobilin içinde ayrılmalarına neden olduğu iddia edilen C.Y. adlı kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı. Yaşanan tartışmanın ardından L.K., eşi A.K. ve ablası A.S.yi darbetti. A.K., ardından ablasıyla birlikte Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşi L.K.dan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

3 yaşındaki çocuk ölümden döndüZonguldak’ta yakınları ile denize giren 3 yaşındaki Burak P., çocuk boğulma tehlikesi geçirerek ölümden döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtulan küçük Burak’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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