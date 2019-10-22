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22.10.2019 - 12:33 | | DHA

Pes dedirten savunma! Şaka yapmak için üzerlerine sürmüş

Eskişehir’de kullandığı kamyoneti tramvay yolunda bekleyen yayaların üzerine süren İbrahim D. (18), görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alındı. Yayaların arkadaşı olduğunu savunan İbrahim D., şaka yapmak için üzerlerine sürdüğünü söyledi.

Pes dedirten savunma! Şaka yapmak için üzerlerine sürmüş

Eskişehir’de İbrahim D., 26 VY 074 plakalı kamyonetle Odunpazarı ilçesine bağlı 75’inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı’nda aracı tramvay yolunda bekleyen yayaların üzerine doğru sürdü. Yol kenarında bekleyenler araçtan kaçarak kurtulurken, kamyonet sürücüsü ardından takip eden bir otomobili de tehlikeye düşürdü. Daha sonra yaklaşık 50 metre ilerideki yayaların da üzerine araç süren İbrahim D. bulvardan ayrıldı.

ARKADAŞLARINA ŞAKA YAPMIŞ

Olayı araç kamerasıyla görüntüleyen bir sürücünün sosyal medyada paylaşmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri İbrahim D.’yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde yayaların arkadaşı olduğunu savunan İbrahim D., şaka yapmak için kamyoneti arkadaşlarının üzerine sürdüğünü söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

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