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29.12.2019 - 13:14 | | DHA

Pes dedirten taktik! Sahte içkileri toprağa gömmüşler

Manisa’nın Salihli ilçesindeki 6 mahallede, jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, büyük bölümü bidonlar içinde toprağa gömülü, 4 bin 364 litre sahte içki ele geçirildi.

Pes dedirten taktik! Sahte içkileri toprağa gömmüşler

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, Salihli'nin Bağcılar, Kabazlı, Mersindere, Beylikli, Kapancı ve Çukuroba mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği kararı ile bu mahallelerdeki toplam 14 ev, depo ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda büyük bölümü toprağa gömülü olan, sahte olduğu belirlenen 3 bin 250 litre şarap ve 1115 litre rakı, içki üretiminde kullanılan 10 damıtma düzeneği, 3 kilo anason ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el koyulurken, 14 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte içkiler, yediemin olarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 14 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

 

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