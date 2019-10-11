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11.10.2019 - 09:52 | | AA

Peş peşe operasyon! 21 kişi tutuklandı

Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 45 askerden 21'i tutuklanırken, 24 şüpheli serbest bırakıldı.

Peş peşe operasyon! 21 kişi tutuklandı

 Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerler ve bu kişilere 'mahrem imamlık' yapan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt mensubu 50 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 6'sı daha önce ihraç edilen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 1 Ekim'de Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18 şüpheli adli kontrol kararıyla, 6 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

 

 

 

 

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